Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, Akçakale ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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