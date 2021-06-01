Marmara'da denizde son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilaj, zaman zaman Gemlik Körfezi'nde etkisini hissettiriyor.

Yüzeyde kimi zaman kaybolsa da yeniden görülen müsilaj, ilçede etkili olan yağmurun ardından kıyılarda yoğunlaştı.

Yağış esnasında denizdeki dalgalanmanın da etkisiyle, Gemlik Körfezi'nin açıklarında bulunan deniz salyası kıyılara doldu.

Müsilaj, denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geliyor. Jelimsi yapısı bulunan müsilaj, bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabiliyor.