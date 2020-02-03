Zabıta Müdürlüğündeki eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Sorumlusu Elif Keskin tarafından solunum, kalp durması, burkulma, kırılma, kanama, şoktan çıkarma, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, sara krizi, tansiyon dengesi, kan şekeri düşüklüğü, zehirlenme, hayvan ısırması, akrep, yılan ve arı sokmaları ile boğulma gibi konularda temel eğitim bilgileri aktarıldı.

Zabıta Müdürü Koray Arslan, Kırıkkale'de en uzak noktalara kadar hizmet verdiklerini belirterek, şehrin her noktasında olduklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin bu hizmetler esnasında karşılaşacakları tüm acil vakalarda, yetki ve bilgi seviyelerinde müdahale edeceklerini anlatan Arslan, "Gecikmede sakınca olacak önlemleri almaları hususunda ilk yardım eğitimlerini aldılar. Personelimiz ilk yardım hususunda daha da donanımlı hale geldiler." diye konuştu.