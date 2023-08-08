Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.08.2023 21:15

Kırıkkale'de yeni su depoları faaliyete geçirildi

Kırıkkale'de Valilik tarafından yapımı tamamlanan su depoları, köyde yaşayan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kırıkkale'de yeni su depoları faaliyete geçirildi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesine bağlı Çatallı köyündeki vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 50 tonluk prefabrik depoda incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, yapılan çalışmaların temel amacının vatandaşların temiz suya ulaşmaları ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri olduğunu belirtti. Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra Evliyalı, Çoğul ve Alçılı köylerinin faydalandığı sulama sisteminin yenilenmesi amacıyla 2022 yılında KÖSİP programı çerçevesinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen projede yürütülen çalışmaları yerinde incelendi. Projeyle 150 çiftçinin faydalanacağı 534 hektar tarım arazisinin sulanabileceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, vatandaşların gelir ve refah seviyesinin artırılacağını aktardı. Vali Tekbıyıkoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Barış Cücen, Delice Kaymakamı Burak Akköz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Nijerya ordusu hava operasyonunda çalıntı ham petrol taşıyan 3 gemiyi imha etti
21:24
Yeni Zelanda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçen ilk ülke olmayı hedefliyor
21:19
Filistin, Avustralya'nın "işgal altındaki topraklar" kavramını kullanma kararından memnun
21:17
Pakistan’ın eski Başbakanı Han’a 5 yıl siyasi yasak
20:51
İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor
20:46
Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ