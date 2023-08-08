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Güncel
AA 08.08.2023 20:22

Edirne'de apartmanın beşinci katında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanın beşinci katında mahsur kalan kedi 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Edirne'de apartmanın beşinci katında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın altıncı katında yaşayan Yunus Savaşkan'ın kedisi camın kenarında dolaştığı sırada bir alt kata düştü.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi balkon kenarına sıkışan kedinin kurtarılması için 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi.

Bir süre sonra Savaşkan'ın babası Hüseyin Savaşkan itfaiye erlerinin gözetiminde merdivenle kedinin mahsur kaldığı yere çıktı.

Baba Savaşkan, halk arasında "sarman" olarak bilinen tekir cinsi "Tarçın" isimli kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

"Geçen sene de camdan düşmüştü"

Kedinin sahibi Yunus Savaşkan, alt komşusu tatilde olduğu için kurtarma operasyonunun uzun sürdüğünü söyledi.

İtfaiye erlerinin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Savaşkan, "Bugün Dünya 8 Ağustos Kediler Günü çok anlamlı bir günde Edirne Belediyesi itfaiye ekibi kedimizi kurtardı. Çok uğraştılar kediyi kurtarmak için. Kedimiz biraz yaramaz. Geçen sene de camdan düşmüştü" dedi.

Kediyi 2 yıl önce yağmurlu bir günde yavruyken sokakta bulup sahiplendiğini anlatan Savaşkan, "Kısırlaştırdık, aşılarını yaptırdık, bir süredir bizimle birlikte yaşıyor. Tarçın biraz korkuttu bizi. Bundan sonra evde cam, kapı açmayız herhalde" diye konuştu.

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