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Güncel
AA 08.08.2023 20:04

Burdur'da elektrik üretilen hayvansal atıktan gübre elde ediliyor

Burdur Belediyeler Birliğince faaliyete geçirilen Burdur Belediyeler Birliği Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde elektrik üretilen hayvansal atıktan organik sıvı ve katı gübre elde ediliyor.

Burdur'da elektrik üretilen hayvansal atıktan gübre elde ediliyor

Burdur-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde 80 hektarlık çöp toplama alanında 2019'da faaliyete geçen tesiste tavuk, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dışkısı oksijensiz ve karanlık ortamda fermente edilip ortaya çıkan metan gazı yakılarak saatte 2 megavat elektrik üretiliyor.

Burdur Belediyeler Birliği ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çevredeki çiftçilerin ahırlarından toplanarak tesise getirilen hayvan dışkısından önce elektrik daha sonra doğaya faydalı gübre elde edildiğini söyledi.

Burdur'un hayvancılıkta gelişmiş bir il olduğunu anlatan Ünal, "Kentimizin ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayanıyor. Büyükbaş hayvan sayımız fazla olduğundan köylerimizde çok miktarda hayvansal atık birikiyor. Doğaya zararlı metan gazı salımını engellemek için hayvansal atığı bu tesisimiz işliyor, elektrik üretiyor. İşleme tabi tutulan ve içindeki zararlı gazdan arındırılan gübre, çiftçilerimize dağıtılıyor" diye konuştu.

Tarımsal üretimde gübrenin yerinin önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Sadece kimyasal gübrelerden değil, hayvansal organik gübrelerden de tarımda yararlanılıyor. Tesisten verilen ücretsiz sıvı hayvansal gübreyle bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Günlük 150-200 ton civarında gübre çıkışı var"

Tesis Müdürü Ziraat Mühendisi Mert Delibaş da tesisin 2019'dan beri hayvansal atıktan elektrik ürettiğini belirtti.

Delibaş, "Tesisimizde şu anda saatte 2000 kilovat yani 2 megavat elektrik üretiyoruz" dedi.

Tesisin doğa ve tarımsal üretim için de faydalı olduğunu vurgulayan Delibaş, şöyle konuştu:

"Hayvansal atığı işlemediğimiz zaman bu atık doğaya dökülecek ve zamanla ortaya çıkan metan gazı doğaya karbon salımı yapacak. Bu tesisle bölgemizdeki karbon salımını da bertaraf ediyoruz. Tesisimizden günlük 150-200 ton civarında gübre çıkışı var. Çalıştığımız çiftçilerimize sıvı gübreyi kendi araçlarımızla götürüyoruz. Sıvı gübre almak isteyen diğer çiftçilerimiz de buradan gelip kendi araçlarıyla alabilirler. Sıvı gübreye yoğun bir talep var çünkü biz hayvansal atığın içindeki zararlı gazı aldığımız için gübre toprağa daha faydalı oluyor"

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