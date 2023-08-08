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Güncel
İHA 08.08.2023 19:28

Giresun’da lavanta hasadı başladı

Giresun’un fındık tarımı yapılmayan Şebinkarahisar ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tesis edilen lavanta bahçesinde hasat yapılmaya başlandı.

Giresun’da lavanta hasadı başladı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında ilçenin Bayramköy köyünde tesis edilen lavanta bahçelerinde hasat heyecanı yaşanırken, çiftçilerin de her geçen gün levanta yetiştiriciliğine ilgisinin arttığı belirtildi.

"Arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan lavanta ekim alanları önümüzdeki günlerde artırılacaktır"

Lavanta yetiştiriciliğiyle ilgili yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, “Lavanta, tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılmakta, nektarı ve kokulu çiçekleriyle de arıcılığa katkısı bulunmaktadır. Bu sayede hem lavanta yağı ve lavanta balı üretiminin geliştirilmesi hem de görsel amaçlı olarak kırsal turizme katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca bitkinin mor renkli çiçekleri fotoğrafçılık açısından da çok güzel kareler sunmaktadır. Lavanta bahçelerinin gelişimlerinin ve yağ verimlerinin memnuniyet vericidir. Arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan lavanta ekim alanları önümüzdeki günlerde artırılacaktır. Ayrıca 'katma değeri yüksek, tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta kuraklığa dayanıklı, kıraç ve verimsiz arazilere uygundur. Bu anlamda yürütülen projelerle çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, alternatif ve faydalı bir ürün sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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