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Güncel
İHA 08.08.2023 19:02

Kastamonu’da ilçe merkezine inen ayılar kamerayla izlenecek

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ilçe merkezine kadar inerek sokaklarda gezen ayıların tespit edilebilmesi için kamera sistemi kuruldu.

Kastamonu’da ilçe merkezine inen ayılar kamerayla izlenecek

Kastamonu’nun Küre ilçesinde üst üste farklı günlerde ilçe merkezine kadar ayılar indi.

Gece saatlerinde ilçe merkezine inen ayılar, mahalle ve sokaklarda gezdikleri sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Küre’de ilçe merkezine kadar inen ayılar sebebiyle Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezine kadar inen ayılar sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı.

Kastamonu’dan Küre ilçesine giden ekipler, ilçe merkezine inen ayıları takip etmek için ilçenin değişik noktalarına kamera sistemi kurdu. İlçe merkezine kurulan kamera sistemi sayesinde ilçe merkezine inen ayılar, takip edilebilecek. 

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