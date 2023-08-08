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Güncel
İHA 08.08.2023 20:35

Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam

Kırşehir'de 4.50 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 TL oldu.

Kırşehir'de ekmek fiyatlarına zam

Şehirde 4,50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 6 TL olarak onaylandı.

Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,00 TL'ye çıkarıldı. Artan maliyetler gerekçesiyle fırıncıların talepleri sonrası Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi. Tarifeye göre; 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 6,00 TL, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 12,00 TL olarak güncellendi. 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 18.00 TL olarak belirlendi. Fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 

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