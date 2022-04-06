Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik C.S. ve H.S'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Kent girişinde zanlıların bulunduğu aracı durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçta 2 bin 520 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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