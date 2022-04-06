Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye olarak bu yıl ramazan etkinliklerini mahallelere taşıdıklarını ifade etti.

Kındam Mahallesi'nde etkinlik düzenlendiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak bu yıl ki ramazan ayı etkinliklerimizi mahallelerimize taşıyarak onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazartesi günü iftar sonrası Kındam Mahallesi'nde, ramazan ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirdik. Hacivat-Karagöz oyunu ve diğer etkinliklerimizle mahalle sakinlerimizin yanında olduk. Kırşehir Belediye Tiyatrosu ve Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu üyelerine çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz farklı mahallelerde devam edecek."