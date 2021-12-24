Altıntaş Mahallesi'nde oturan Fadime ve Duran Atak çifti, akşam saatlerinde fenalaştı. Çiftin, 112'yi arayıp durumu bildirmesi üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen karı- koca, yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun iyi olduğu belirlendi.