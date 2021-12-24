Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Duran ve Fadime Atak çifti, tedaviye alındı.
Altıntaş Mahallesi'nde oturan Fadime ve Duran Atak çifti, akşam saatlerinde fenalaştı. Çiftin, 112'yi arayıp durumu bildirmesi üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen karı- koca, yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun iyi olduğu belirlendi.
Etiketler: Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kayseri'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz