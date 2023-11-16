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Güncel
AA 16.11.2023 10:51

Kırıkkale'de siber suçla ilgili 120 kullanıcı tespit edildi

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 120 kullanıcı tespit etti.

Kırıkkale'de siber suçla ilgili 120 kullanıcı tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 120 kullanıcı tespit etti.

Çalışmalarda 14 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemine girme, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1 nitelikli hırsızlık ve 1 de müstehcenlikle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında 2 etkinlik gerçekleştirildi.

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