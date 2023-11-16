Kırıkkale'de siber suçla ilgili 120 kullanıcı tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 120 kullanıcı tespit etti.

Çalışmalarda 14 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemine girme, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1 nitelikli hırsızlık ve 1 de müstehcenlikle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında 2 etkinlik gerçekleştirildi.