Rize'de kıyı temizliği

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi, İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Deniz Elçileri Topluluğu'nca Sarayköy Plajı'nda, kıyı temizliği adına çöp toplama etkinliği düzenledi.

Kıyıdaki kapak, pet şişe ve tek kullanımlık plastikleri poşetlere dolduran doğaseverler, 1 saatlik temizlik sonrası 35 poşet çöp çıkardı. Etkinlikte toplanıp, poşetlenen çöpler, belediye ekiplerine teslim edildi.

"Bunların birçoğu kanserojen madde"

Tek kullanımlı plastik atıklarının her geçen yıl arttığını dile getiren RTEÜ Su Ürünleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, `Her sene burada en çok bulduğum şey; artan miktarda tek kullanımlık plastikler. Bugün de burada özellikle pet şişe ve gıda ambalajlarını gördünüz. Ve hepsi parçalanma eğilimindeler. Bu elimde görmüş olduğunuz köpükler de bu plajda, her zaman bulduğumuz plastikler. Bir tane köpük obje denize girdiği andan itibaren, binlerce hatta on bin parçaya ayrılıyor. Ve maalesef plastiğin denize ait olamamasının fiziksel etkisinin yanı sıra kimyasal içeri çok büyük bir tehdit. Bunların birçoğu kanserojen madde. Denize ne gönderirsen onlar da bize besin zinciri olarak geri dönüyor. Yaptığımız araştırmalar; dereler yolu ile irili ufaklı birçok çöpün, Karadeniz'e ulaştığını gösteriyor. Bu deniz; bir taşım kapasitesi var. Denizdeki bu çöpler parçalanmaya, içerisindeki kimyasalları suya bırakmaya, canlılar ile etkileşime girmeye devam edip, sofralarımıza dönecekler` dedi.

Etkinliğe katılan Polat Balcı, `Bu denizin bu kadar pis olabileceğini düşünmüyordum. Kıyıda çok saçma şeyler buldum. Bunlar, şırınga, iğne; denizde olamayacak şeyler buldum. Bu plajın ve denizin bu kadar kirliği olabileceğini düşünmüyordum. İnsanlar dikkatli olsun. Çöplerini yanlarında taşısınlar` diye konuştu.

Deniz Elçileri Topluluğu lideri Seda Nur Uğur ise `Biz daha çok denizel kirliği hedefliyoruz. İnsanlar bilinçsizce her yere çöp atıyor. Bu çöpler, denize ulaşıyor. Bu plastikler ve çöpler, balıklar yolu ile bize kadar ulaşıyor. Bizim asıl hedefimiz; bir insanın yere çöp atarken 3 kere düşünmesini sağlamak. Eğer çöp kutusunu bulmak yerine direkt yere atarsak, bu bize ve çevremize büyük zarar veriyor` dedi.