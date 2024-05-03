Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.05.2024 07:34

Bursa'da ailesini rehin alan kişiyi polis ikna etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesi, babası ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.

Bursa'da ailesini rehin alan kişiyi polis ikna etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın 2. katında ikamet eden Uğurcan K. ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Uğurcan K, mutfaktan aldığı bıçakla annesi, babası ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı.

Durumu öğrenen yakınları olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, zaman zaman balkona çıkan Uğurcan K.'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Aile bireyleri, itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden dışarı çıkarılırken, Uğurcan K. ise polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Uğurcan K. polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER
Bursa Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 15 ile "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Venezuela'da yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı
08:18
77 ilde "SİBERGÖZ-37 operasyonu: 156 gözaltı
06:48
Meteoroloji'den 15 ile "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
06:38
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
04:57
Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
04:55
Osmaniye'de yağış hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı
15 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
15 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
AK Parti'li vekilden 29 işçi için ağıt
AK Parti'li vekilden 29 işçi için ağıt
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ