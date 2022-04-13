Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının birkaç yıldır ara verilen ramazan sokağı uygulaması yeniden eski günlerine kavuştuğu belirtildi.

Meydanda kurulan iftar çadırıyla da yüz yıllardır süren geleneğin yeniden yaşatıldığı belirtilen açıklamada, "İftara yetişemeyen vatandaşlar, esnaf ve ihtiyaç sahiplerinin katıldığı iftar çadırına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ramazan sokağı ailelerin buluşma noktası haline geldi. Sahura kadar canlılığını koruyan aladan özellikle çocuklar ayrılmak istemiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"Özellikle çocukların mutluluğuna şahit olmak tüm yorgunluğumuzu alıyor. Geride bıraktığımız süre boyunca Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk ve canlılık görülmeye değer. Ramazan ayı sonuna kadar etkinliklerimiz devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Ramazan Bayramı'nı karşılayacağız."