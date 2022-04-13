Sarıkaya ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli H.K'nin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ile dedektör, kazı malzemeleri ile 2 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.