Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sarıkaya ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüpheli H.K'nin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ile dedektör, kazı malzemeleri ile 2 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Yozgat
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