Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi bahçesinde düzenlenen törende 647 çiftçiye yaklaşık 14 bin dekar alanı ekebilmek için 80 ton tohum verildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, törende, salgın sürecinde toprağın ne kadar önemli ve değerli olduğunu herkesin öğrendiğini söyledi.

Toprakla birlikte ön plana çıkan diğer önemli iki noktanın tarım ve gıda sektörü olduğunu aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Tarım olmazsa olmaz. Eğer sizin karnınız açsa lüks bir evde yaşayamaz, bir arabaya binemezsiniz. Yazlığınız ve kışlığınızın hiçbir anlamı olmaz. Bu anlamda geleceğin dünyasında en önemli sektör tarım ve gıdadır. Aksaray bitkisel üretimde Türkiye'de 2. sırada. Kentte üretilen 9 ürün ilk 10 da yer alıyor. Aksaray olarak tarımın başkenti olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise bakanlık ve İl Özel İdare tarafından son 4 yılda çiftçilere yüzde 75'i hibeli 6 milyon liralık 292 ton muhtelif tohum dağıtımı yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından hak sahibi çiftçilere tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Tohum dağıtım törenine, Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, birim amirleri muhtarlar ile çiftçiler katıldı.