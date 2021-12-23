59 yaşındaki Haydar Varlıoğlu idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 34. kilometresinde emniyet şeridinde duran Osman S.'nin kullandığı yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan otomobil sürücüsü Haydar Varlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, otomobilde bulunan 61 yaşındaki Emine ve 24 yaşındaki Meryem Varlıoğlu da yaralandı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haydar Varlıoğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsteki yolcular başka bir otobüse sevk edildi.