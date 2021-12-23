Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 560 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kepez, Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde sahte içki üretildiği tespit edilen fabrika, depo ve evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, 38 kilogram tütün, 29 kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Öte yandan, 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Antalya Sahte Alkol Sahte İçki Jandarma Genel Komutanlığı
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