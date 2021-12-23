Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da PKK operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla 17 Aralık'ta yakalanan Suriye uyruklu Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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