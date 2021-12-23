Çorlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şampiyonada, 22 ilden 30 kulübün 220 sporcusu mücadele ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi ve 15 Yaş Altı ile 17 Yaş Altı Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Kobal, AA muhabirine, şampiyonanın çok güzel karşılaşmalara sahne olduğunu söyledi.

Tekirdağ İl Güreş Temsilciliği olarak ata sporu güreşi sevdirmek ve yaymak istediklerini belirten Kobal, "Burada mücadele eden sporcuların tamamı A takım sporcusu. Farklı kilolarda 10 birinci olacak. Bu kadın güreşçilerimiz ülkemizi dünya ve Avrupa'da temsil etme hakkı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kobal, organizasyona ev sahipliği yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.