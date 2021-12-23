Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler aramada, 112 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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