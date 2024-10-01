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Güncel
AA 01.10.2024 20:36

Kırıkkale'de belediye aracından yakıt çalan biri personel 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale Belediyesi hizmetinde kullanılan araçtan yakıt çalan belediye personeli ile 1 zanlı suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de belediye aracından yakıt çalan biri personel 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Kırıkkale Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, belediyede görevli Y.A'nın kullandığı araçla B.G'nin ikametine giderek, burada kurdukları düzenekle araçtaki akaryakıtı aktardıklarını ve ilk belirlemelere göre 2 ay boyunca işlemi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Şüpheliler, 90 litre mazot ve kurulan düzeneğe ait çok sayıda malzemeyle suçüstü gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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