Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.10.2024 20:31

Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllüleri, kente gelmeye başlayan üniversite öğrencilerini çikolata ve çiçeklerle karşıladı.

Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, Ahmed-i Hani Havalimanı ve otogarda, farklı kentlerden gelen üniversite öğrencilerini karşılamak için stantlar kurdu.

Öğrenciler stantlarda çiçek ve çikolatalarla karşılandı, daha sonra yurtta kalacaklar öğrencilere yerleşmeleri için destek verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kentte herhangi sıkıntı yaşamamaları için gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Öğrencelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla yurtlarda aile sıcaklığını aratmayacak ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin güzel vakit geçirmeleri ve derslerindeki moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli geziler ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Ağrı'da toplamda 6 bin 630 öğrencimizi yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bugün otogar ve havalimanındayız. Gerek aileleriyle gelen, gerekse yalnız gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaygılarını azaltma adına, devletimizin şefkatli yönünü burada gösteriyoruz."

ETİKETLER
Ağrı Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Beyaz Saray, ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevini yakından izliyor
21:43
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti
21:58
Bakan Kacır TRT Haber'de
21:33
Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
20:04
Soykırımcı İsrail'in Yafa kentinde silahli saldırı düzenlendi
21:34
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
FOTO FOKUS
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ