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Güncel
AA 01.10.2024 20:16

Balıkesir'de kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Kırsal Kocaseyit Mahallesi yakınlarında S.Ç, yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki eşi İ.Ç. ve bebekleri Z.A.Ç, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri de olası yangına karşı aracın elektrik bağlantısını keserek tedbir aldı.

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