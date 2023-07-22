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Güncel
AA 22.07.2023 13:21

Kırıkkale'de 5 katlı binada yangın

Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de 5 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]

Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen anne Nurten Ö. ile çocukları Elifnur, Hiranur  ve Rumeysanur itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından apartman sakinleri tahliye edildi.

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