Kırıkkale'de 5 katlı binada yangın

Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen anne Nurten Ö. ile çocukları Elifnur, Hiranur ve Rumeysanur itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından apartman sakinleri tahliye edildi.