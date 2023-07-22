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Güncel
AA 22.07.2023 13:12

Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 9 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
[Fotograf: AA]

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.

Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın kolonları iş makineleriyle kırılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti. 

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