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Güncel
AA 22.07.2023 09:41

Van'da metruk yapıda düzensiz göçmen barındıran 3 şüpheli yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde metruk yapıda düzensiz göçmen barındırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da metruk yapıda düzensiz göçmen barındıran 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, etrafı beyaz brandayla çevrili arazide yerin kazılıp üzerine ağaç kabuklarının örtülmesi suretiyle yapılan metruk yapıda saklanan düzensiz göçmenler ile göçmenleri sınırdan getiren, yer temin eden ve iaşe sağlayan 3 şüpheli yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, metruk yapı yıktırıldı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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