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Güncel
AA 03.10.2023 13:59

Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması

Kırıkkale Valiliği, Balışeyh ilçesinde gaz kokusu yayılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de akşam saatlerinde Özbek Küme Evleri mevkisinde atıl vaziyette bulunan LPG Dolum ve Depolama Tesisi'nden gaz kokusu yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, çevreye yayılan gaz kokusunun tesiste bulunan 2 arıtma tankından kaynaklandığı belirlendi.

AFAD'ın KBRN ekibince yapılan ölçüm sonucunda ise yayılan kokunun zehirli gaz tanımına uymadığı, insan sağlığını tehdit edecek gazlardan olmadığı tespit edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince tesisindeki 2 tankta kalan gazın boşaltılma işlemi kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirildi.

Ayrıca, son günlerde il genelinde zaman zaman yayılan kokunun da kesin olmamakla birlikte aynı yerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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