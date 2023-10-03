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Güncel
İHA 03.10.2023 13:51

Motosikletli timler 66 kişi yakaladı

Tekirdağ'da motosikletli polis timlerince son dönemlerde il genelinde yapılan çalışmalarda, silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirilirken olaylarda toplam 66 şüpheli yakalandı.

Motosikletli timler 66 kişi yakaladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dönemde, il genelinde sürdürülen aralıksız çalışmalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca ve 186 adet fişek, 7 adet kuru sıkı tabanca ve 184 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 çalıntı araç, uyuşturucu ticaretinden kullanılan 41 bin 40 TL ve 50 dolar ele geçirildi. Çalışmalarda 5 aranan şüphelide yakalanırken toplamda 66 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

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