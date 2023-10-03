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Güncel
İHA 03.10.2023 13:42

Gümüşhane’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gümüşhane’de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gümüşhane Üniversitesi istikametinden kent merkezine hareket halindeki Yücel A. kontrolündeki otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokağa girmek için sola manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Adem A. kontrolündeki minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokak üzerinde yola çıkmak için bekleyen Halil Ş. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yücel A. ve araçta yolcu olarak bulunan Emre K. ile minibüsün sürücüsü Adem A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan mesai ve okul saati olması nedeniyle yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

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