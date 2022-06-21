Milyonlarca kiracının beklediği, konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kira artış oranı sınırlaması ne kadar sürecek?

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek

konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.

Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.