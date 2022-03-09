112 Acil çağrı merkezimize gelen ihbar da Karatay ilçesiTatlıcak Mahallesinde kaçak kimyasal depolayan bir ev de kimyasal madde kaynaklı bir patlama meydana geldiği bildirildi.

AFAD,inceleme sonucun da kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğunu açıkladı.

Meydana gelen kimyasal patlama sonucun da 6 Suriye uyruklu vatandaş hastaneye kaldırıldı.