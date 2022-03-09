Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kimyasal madde olan evde patlama
[Fotoğraf: TRT HABER ]
İhbar sonucu Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde kaçak kimyasal depolayan bir ev de kimyasal madde kaynaklı bir patlama meydana geldi.
112 Acil çağrı merkezimize gelen ihbar da Karatay ilçesiTatlıcak Mahallesinde kaçak kimyasal depolayan bir ev de kimyasal madde kaynaklı bir patlama meydana geldiği bildirildi.
AFAD,inceleme sonucun da kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğunu açıkladı.
Meydana gelen kimyasal patlama sonucun da 6 Suriye uyruklu vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Konya
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