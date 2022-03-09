Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, marketleri ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuları şu sözlerle uyardı;

"Bizde bugün ilimizde bulunan market ve market zincirlerinin şubelerini gezerek inceleme ve denetimlerde bulunduk. Tüm market sahiplerini ve müdürlerini Valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilindiği üzer bir Pandemi süreci geçirdik şu anda da Rusya Ukrayna savaşından dolayı bazı kendini bilmez menfaatçi guruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin tüm vatandaşlara yetecek Ayçiçek yağıda var. Malzemesi de var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz. Hiç kimse fırsatçılık ve stokçuluk yapmaya çalışmasının bunun bedelini çok ağır öder"

