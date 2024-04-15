"Kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 335 bin araç geçti

Geçen yıl Ramazan Bayramı süresince 627 bin 391 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

Tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.

Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.