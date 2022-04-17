Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yetimler iftarda buluştu
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te yetimler için iftar verildi. Düzenlenen programa yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Programa yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Valilik ve hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.
Etiketler: Kilis Ramazan Ayı
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