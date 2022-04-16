Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur için fırtına uyarısı
[Fotoğraf AA]
Meteoroloji, Burdur için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Burdur için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Burdur için kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.
Etiketler: Burdur Fırtına Meteoroloji Yağış
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