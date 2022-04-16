Meteoroloji, Burdur için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Burdur için kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.



