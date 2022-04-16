Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışmaya yaptı.
Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.
Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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