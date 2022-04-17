Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye sınırında 6 tüfek ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 6 tüfek bulundu.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde Asi Nehri kenarına bırakılmış çuvalın içerisinde 2 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 27 fişek ve 18 şarjör ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Hatay Silah Kaçakçılığı
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