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Güncel
AA 13.08.2024 21:40

Kilis'te sürücüsüz at arabası 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Kilis'te, sürücüsüz bir at arabasının 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kilis'te sürücüsüz at arabası 4 araca çarptı, 4 kişi yaralandı

Sahibi henüz belirlenemeyen, sürücüsüz bir at arabası, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde O.Z. idaresindeki otomobil ile M.H.A. yönetimindeki otomobillere çarptı.

Daha sonra Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'na giden at arabası, trafik ışıklarında bekleyen F.T. idaresindeki  otomobil ile F.Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücü F.T. ile aynı araçta bulunan G.A, H.A. ile Z.C, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan atın da yaralandığı görüldü.

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