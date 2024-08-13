Balıkesir'de yangından kurtarılan kedi yavrusu "Biber" sahibine teslim edildi

İtfaiye eri Seray Başol'un çabalarıyla yaşama döndürülen "Biber" adlı kedi yavrusunun tedavisi, Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yapıldı.

Tedavisi tamamlanan kedi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye eri Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

Biroğlu, yaptığı açıklamada kedi yavrusunu yaklaşık bir ay önce sokakta bulduğunu ve sahiplendiğini bildirerek, Akın, Başol ve Öztürk ile belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Biber"in evine kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

İtfaiye eri Başol, kediyi sahibine kavuşturduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Veteriner hekim Öztürk ise kedi yavrusunun durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kedimiz bize ulaştığında bitkin haldeydi. İlk anda itfaiye erimizin oksijen desteği sayesinde hayatta kalmıştı. Rutin tahlilleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilk 48 saat tehlikeli bir süreç olduğu için kedimiz bizim gözetimimiz altında yoğun bakımda kaldı. Sonrasında tedavisini tamamlayarak sahibine teslim ettik."

Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta, Mobilyacılar Arastası'ndaki bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülmüştü. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden Seray Başol, dairede yerde hareketsiz haldeki kedi yavrusunu dışarı çıkararak oksijen vermiş, baygın durumdaki hayvanın kendine gelmesini sağlamıştı.