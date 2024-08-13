Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.08.2024 19:41

Mardin yemeklerine lezzet katan kişniş için hummalı hasat mesaisi

Mardin'in Savur ilçesinde üreticiler, özellikle yöresel yemek ve turşulara lezzet katan kişnişin hasadını elle yapıyor.

Mardin yemeklerine lezzet katan kişniş için hummalı hasat mesaisi

İlçede 7 kırsal mahallede yaklaşık 1500 dönümde yetiştirilen ve bölgede "Gızbara" olarak bilinen kişnişin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerde tarlalara gidiyor.

Küçük araziye sahip çiftçiler için vazgeçilmez ürün olan kişniş, tarlalarda 3-4 ayda olgunlaştıktan sonra elle toplanarak kümeler halinde kurutulmaya bırakılıyor.

Maydanozgiller familyasından kişniş, 3 gün süreyle güneşte bekletildikten sonra patoz ile bitkisinden ayıklanıyor ve taneleri bir süre daha güneşte serilerek kurutuluyor.

Baharat olarak satışa hazır hale gelen ve kendine has aroması ile irok, ikbebet, mercimekli köfte, dolma, salata ve turşularda kullanılan kişniş çevre illerden talep görüyor.

Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 110 kilogram olan verimin bu yıl yaklaşık 150 kilograma yükselmesi üreticileri sevindirdi.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nin muhtarı ve üretici Yahya Araz, mahallelerinin ilçede en fazla kişniş yetiştirilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Yılda yaklaşık 1000 dönümde üretim yaptıklarını kaydeden Araz, şöyle konuştu:

"Kişnişi şubat ayında ekiyoruz. Yaz aylarında hasat yapıyoruz. Kişniş, çok güzel ve bölgede yoğun rağbet gören bir ürün. Bölgede yemeklerde ve turşu yapımında kullanılıyor. Kişniş baharatı köylüler için de iyi bir gelir. Genellikle Mardin, Diyarbakır, Batman gibi çevre illere gönderiyoruz. Çok tüketiliyor."

Mardin yemeklerine lezzet katan kişniş için hummalı hasat mesaisi

"Bu sene verim ve kalite çok güzel"

Üretici Emrullah Basınç da topladıkları kişnişi patozla ile temizlediklerini, evde kurutmaya bıraktıktan sonra satışa hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Bölgede en iyi ve kaliteli kişnişin Başkavak Mahallesi'nde yetiştiğini belirten Basınç, "6 senedir kişniş üretiyoruz. Çevre illerden gelip bütün ürünü alıyorlar. Her yere gönderiyoruz. Bu sene verim ve kalite çok güzel." dedi.

İzmir'de yaşayan ve fırsat buldukça kişniş hasadı için memleketine gelen 67 yaşındaki Kadriye Beyaz da çocukluğundan beri ürettikleri kişnişi çok sevdiğini söyledi.

Beyaz, "Kendimi bildim bileli kişniş üretiyoruz. Buranın kişnişi çok güzel. Genelde yemeklerde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Bayram, babadan kalma arazilerde geleneksel yöntemlerle kişniş üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Üretici Veli Araz ise sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tuttuklarını, kişnişin hasadını elle yaptıklarını belirtti.

ETİKETLER
Mardin Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Ağrı'nın yükseklerinde üretilen tescilli geven balının hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
21:43
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
20:44
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
20:46
Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı
20:42
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
20:32
Japon bilim insanları, bilimsel keşif için ilk kez "yapay zeka bilim insanı" geliştirdi
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
FOTO FOKUS
Aynı mağduru iki kez soydular
Aynı mağduru iki kez soydular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ