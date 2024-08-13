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Güncel
AA 13.08.2024 19:00

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvanın sahiplendirildiği bildirildi.

Isparta'da 12 bin 41 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun çıkmasının ardından vatandaşların hayvan sahiplenme konusuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Tuğrul, "2024 yılı başından itibaren hız kazanan sahiplendirme sürecinde bugün itibarıyla 7 bin 326 kedi ve 4 bin 715 köpek sahiplenildi." dedi.

Ayrıca, hayvanlara çip takma ve kısırlaştırma işlemlerinin de devam ettiğini vurgulayan Tuğrul, yaşına bakılmaksızın tüm hayvanlara çip takma işlemleri yapıldığını ifade etti.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Tuğrul, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarını sahiplenmeleri çok önemli. Bu şekilde hayvan sevgisini çocuklarımıza ve çevremize aşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Isparta Tarım ve Orman Bakanlığı
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