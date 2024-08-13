Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.08.2024 20:24

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yaralanan Ramazan Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Ç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, aynı mahalledeki Altıncı Çevre Sokak'ta darbedilip, bıçakla yaralanmış birinin kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce, yaralı halde kaçan S.D, yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Şüpheli, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Tunceli'de kayalıktan düşen kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
21:43
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
20:44
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
20:46
Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı
20:42
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
20:32
Japon bilim insanları, bilimsel keşif için ilk kez "yapay zeka bilim insanı" geliştirdi
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
FOTO FOKUS
Aynı mağduru iki kez soydular
Aynı mağduru iki kez soydular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ