Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Azerbaycan uyruklu Mikail G., birlikte alkol almak için İran uyruklu 3 arkadaşını evine davet etti.

Evde alkol aldıkları sırada Mikail G. ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine alkol şişeleriyle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mikail G. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçak 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.