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Güncel
İHA 13.08.2024 21:30

Muş Varto’da bitkin düşen kirpi etle beslendi

Muş’un Varto ilçesinde bitkin düşen kirpiye, et ve su verildi.

Muş Varto’da bitkin düşen kirpi etle beslendi

Varto ilçesinin Kültür Mahallesi’nde akşam saatleri dışarıda oturan Fatih Çelik, o esnada otların arasında bitkin düşen bir kirpi gördü.

Hemen kirpinin önüne et ve su koyan Fatih Çelik, “Akşam üzeri bahçede yemek yaparken, otların arasında bir kirpinin bitkin halde olduğunu gördük. Bunun aç ya da susuz olduğunu düşünerek, yemekte kullandığımız et parçalarından kendisine verdik. Baktık bayağı eti yiyor. Bunun üzerine önüne daha fazla et parçaları bıraktık. Bayağı etleri yedi. Daha sonra kendisine su da verdik. Aşırı bir şekilde suyunu da içti. Et yiyip suyunu içen kirpi bir anda yürümeye başladı. Bu da bizi bayağı duygulandırdı” dedi.

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