Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Suriye'ye giden, gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda bulunan asitle ilgili soruşturma sürüyor.
Kilis'te gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.
İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu bildirilen tırda ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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