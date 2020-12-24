TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, ormanda yer alan tamamen kurumuş ve kurumakta olan, devrik, cılız, idare süresini doldurmuş, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda kırılma ve devrilme riski olan ağaçların yapılan kontrollerde tespit edildiğini belirtti.

Devrilmesi ve kırılması durumunda can ve mal güvenliği riski taşıyan ağaçların tek tek tespit edildiğini vurgulayan Çoğal, şunları kaydetti:

"Toplam 334 diğer yapraklı tür ve 110 kavak olmak üzere 444 ağaç belirlenmiş olup 590 bin 303 metreküp dikili kabuklu gövde hacmine denk gelmiştir. Ayrıca mesire alanlarının büyük bir kısmında ağaç niteliğinde olmayan çalı, diken, böğürtlen gibi fertlerin bulunduğu, bu fertlerin rekreaktif faaliyetleri engellediği hatta bazı kısımlarda sahanın içine girişi, yürüyüş yapmak isteyenlerin güvenli yürüyüş yapmasını engellediği tespit edilmiştir."

Çoğal, ormanın 2. Derece Doğal sit alanı içinde kalması nedeniyle kesilmesi için işaretlenen ağaçlar ve çalıların kesim izni için Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin talebinde bulunulduğunu belirtti.

Kurulun, gelecek vadeden sağlıklı fidanların bırakılarak diri örtü temizliğinin yapılması, kuru ve kurumakta olan yan dallara sahip ağaçların uygun tepe küçültmeleri ve gençleştirme budamalarının yapılmasıyla dikili kuru ağaçların kaldırılması ve yerine floraya uygun 4-5 metre boyunda fidanların dikilmesi kararı aldığını aktaran Çoğal, "Kesime konu ağaçlar tamamen can ve mal güvenliği riskinin önlenmesine yönelik bir kesim olduğu ve kesilen ağaçların yerine uygun türde, boylu fidanların dikileceği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.