Hüseyinli Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet S. yönetimindeki 34 BUL 127 plakalı kamyonet, Halil A. hakimiyetindeki 41 FP 060 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonetin yolcu koltuğunda sıkışan Mustafa K.'yi kurtardı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü kamyonun durduğunu, kazanın bu nedenle meydana geldiğini, kamyon sürücüsü de hareket halinde olduğunu jandarma ekiplerinin takograf cihazına bakarak bunu tespit edebileceğini iddia etti.